La GPU Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition svelata da Microsoft e AMD

Come promesso, Microsoft ha fornito un corposo aggiornamento sulla versione PC di Halo Infinite, il nuovo attesissimo capitolo della serie sparatutto simbolo del gaming targato Xbox. Per l'occasione, il colosso di Redmond ha svelato in comune accordo con AMD una nuova GPU a tema volta a celebrare l'imminente debutto del gioco.

"Dopo quasi due anni di collaborazione, siamo entusiasti di svelare la scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition, una versione a tema Halo Infinite dell'offerta grafica di punta di AMD", leggiamo tramite le pagine di Xbox Wire. Ispirata all'armatura Mjolnir di ultima generazione, questa scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT offre un design personalizzato con diverse caratteristiche inconfondibili tratte dall'aspetto estetico di Master Chief, tra cui i bordi della ventola in iridio dorato, l'iconica dicitura "117" dello Spartan, e una luce blu "Cortana" ispirata allo slot IA situato sul retro del casco del nostro colossale eroe.

"L'architettura di gioco AMD RDNA 2 che alimenta le nostre console Xbox Series X|S è la stessa che alimenta la scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition, progettata per offrire prestazioni eccezionali e immagini ad alta fedeltà per i giochi 4K", ha inoltre aggiunto Microsoft.

Come specificato all'interno del post, la GPU non sarà direttamente immessa sul mercato, ma le occasioni per ottenerne una non mancheranno: Microsoft ha consigliato di drizzare le antenne e attendere le novità in arrivo nella giornata di oggi. Nel corso del pomeriggio è inoltre atteso un nuovo video gameplay della campagna di Halo Infinite.