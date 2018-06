Microsoft annuncerà altre novità durante la puntata odierna di Inside Xbox

Dopo una conferenza dal ritmo serrato e carica di sorprese, pare proprio che Microsoft abbia in serbo altri annunci e reveal. Tramite un post su Twitter, il colosso di Redmond ha infatti annunciato che durante la prossima puntata dello show Inside Xbox potremo aspettarci ulteriori novità.

L'immagine pubblicata in calce alla notizia ci conferma la presenza di Gears 5, Sea of Thieves, PlayerUnknown's Battlegrounds, Forza Horizon 4, Battlefield 5, Fallout 76, Astroneer, Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division 2 e Outer Wilds. In uno dei riquadri inclusi nello scatto, però, vediamo solamente una scritta che recita "censurato" su uno sfondo nero, che cosa sarà? Per il momento non abbiamo alcuna informazione in merito, tuttavia non dovremo attendere molto per saperne di più: la prossima puntata di Inside Xbox è infatti prevista fra poche ore, alle 3pm Pacific Time (mezzanotte del 12 giugno in Italia). Quali sono le vostre aspettative?

Se non avete seguito in diretta la conferenza di Microsoft, sulle nostre pagine trovate un articolo di approfondimento interamente dedicato al media briefing dell'azienda di Redmond in cui sono riassunte tutte le novità. Per essere sempre aggiornati sull'evento videoludico più importante dell'anno, vi consigliamo inoltre di tenere d'occhio il nostro paginone dell'E3 2018.