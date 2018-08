Microsoft annuncerà oggi un nuovo controller per Xbox da 150 dollari?

Secondo alcuni leak comparsi sul forum di ResetERA, nelal giornata di oggi Microsoft potrebbe svelare un nuovo controller Pro per Xbox One: il joypad in questione non dovrebbe essere il tanto atteso Controller Xbox Elite V2 bensì un sistema di controllo del tutto nuovo.

Conosciuto come "Project Washburn", il controller avrebbe dovuto fare il suo debutto alla Gamescom 2018 ma i piani sembrano essere cambiati e una pubblicità di GameStop USA suggerisce di "sintonizzarsi oggi su Xbox.com per un nuovo annuncio"...

A dare credibilità al rumor è intervenuto Tom Warren (The Verge) che conferma l'esistenza di Project Washburn e la presentazione prevista per oggi. Il controller misterioso dovrebbe uscire il 16 ottobre al prezzo di 149 dollari, al momento però non ci sono altri dettagli.

Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più su questo nuovo misterioso controller per Xbox One e Xbox One X.