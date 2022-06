Microsoft annuncerà le demo Xbox Game Pass in risposta al PS Plus di Sony? Il rumor

Dopo aver parlato di Overdose, il presunto nuovo horror game di Hideo Kojima, Tom Henderson rincara la dose parlando dei piani futuri di Microsoft per espandere la sua già ricca offerta agli utenti Xbox.

Come ben saprete, il nuovo PlayStation Plus di Sony offre la possibilità di usufruire di demo gratuite con cui gli abbonati possono provare con mano un determinato titolo prima di passare all'acquisto definitivo. Sembra che il colosso di Redmond abbia l'intenzione di attuare una strategia simile.

Stando alle fonti con cui è entrato in contatto Henderson - che finora si è dimostrato uno degli insider più affidabili in circolazione - Microsoft ha intenzione di fare diversi annunci il 9 giugno, quindi ancor prima dell'Xbox & Bethesda Games Showcase. Uno di questi riguarderà il lancio di un nuovo servizio per competere con le demo a tempo limitato del PlayStation Plus annunciate da Sony. La funzionalità diventerà accessibile ai membri di Xbox Game Pass entro il prossimo anno e inizierà con l'obiettivo di aiutare gli sviluppatori di giochi indipendenti in tutto il mondo. A quanto pare ci aspettano anche altri annunci, inclusa l'espansione del cloud gaming in altri paesi per rendere il servizio più accessibile. Si prevede che gli annunci verranno fatti diverse ore prima dello spettacolo del Summer Game Fest del 9 giugno condotto da Geoff Keighley.