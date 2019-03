Microsoft annuncia i Deals with Gold di questa settimana, dal 26 Marzo al 2 Aprile

Cosa c'è di meglio di godersi un buon videogioco? Godersi un buon videogioco a prezzo scontato, naturalmente! Ed ecco che Microsoft ci viene incontro ed annuncia i titoli che saranno venduti al ribasso per il programma Deals with Gold, nella settimana che va da oggi 26 Marzo, al 2 Aprile.

Il primo videogame in questione è The Elder Scrolls Online, che potrebbe essere molto interessante da reperire per via dei nuovi contenuti scaricabili in arrivo (proprio ieri è stato mostrato il trailer del DLC Elsweyr). Può fare al caso vostro per ingannare l'attesa del sesto capitolo della serie: The Elder Scrolls VI potrebbe uscire nel 2021, a seconda della risoluzione di alcune beghe legali che lo vedono protagonista per via del nome Redfall.

In offerta anche Titanfall 2, che potrebbe far piacere a tutti quelli che si sono fiondati sul Battle Royale di Apex Legends, che ne condivide l'universo in cui è ambientato. Se volete scoprire da cosa Respawn sia partita, questa è la vostra occasione.

Infine il terzo titolo è Trials Rising, che può rappresentare davvero un'ottima chance per gli amanti delle due ruote e dello spettacolo. Tra impennate, sgasate, sgommate ed esplosioni vari, il gioco ci ha regalato davvero tante emozioni, come potrete leggere nella nostra recensione di Trials Rising.

L'elenco completo degli altri giochi in offerta è disponibile come sempre sul sito di Major Nelson.

Che ve ne pare dei deals della settimana? Ne approfitterete?