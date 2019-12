Microsoft annuncia i Deals With Gold della settimana e i primi sconti di Natale

Il martedì gli utenti Xbox hanno un appuntamento fisso con Major Nelson, che propone le nuove offerte della settimana, e tra Deals With Gold, Spotlight Sale e quant'altro, è spesso possibile portarsi a casa qualche titolo da recuperare a prezzi davvero interessanti.

Anche oggi l'elenco dei giochi in sconti è bello corposo e comprende ad esempio Mirror's Edge: Catalyst (per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Mirror's Edge Catalyst), che troviamo scontato del 75% rispetto al prezzo originale, ma non è il solo ad aver subito uno sconto così forte.

Interessante ad esempio anche il season pass di Mafia III che, per chi avesse apprezzato il gioco (qui la nostra recensione di Mafia III) aggiunge tante ore di gioco in più, per giunta adesso anche a metà prezzo.

Da segnalare poi diversi DLC relativi a Forza Horizon 3, il futuristico Xenon Racers, e Ethan: Methero Hunter che pure può valer la pena recuperare al prezzo al cui è proposto. Ma sullo store Xbox sono attivi anche gli Holiday Party Time Sales, ossia gli sconti dedicati al periodo natalizio, con i quali possiamo trovare, sempre a prezzo scontato, diversi videogiochi indie interessanti ed incentrati soprattutto sul multiplayer.

Per l'elenco completo dei videogiochi in offerta, vi rimandiamo alla pagina ufficiale degli sconti. Che ne pensate? Approfitterete di questi ribassi?