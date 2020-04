Microsoft annuncia eventi in digitale fino a luglio 2021, Xbox Series X sarà coinvolta?

Secondo quando si apprende da una mail interna, tutte le prossime conferenze di Microsoft potrebbero trasformarsi in eventi esclusivamente digitali fino al Luglio del 2021. La circolare ha ovviamente innescato una serie di domande sulla presentazione e sull'uscita di Xbox Series X.

La notizia è circolata grazie ad un tweet di Ginny Caughey che riprendeva una parte della mail recapitata ai dipendenti Microsoft: "alla luce delle sfide poste dalla pandemia di Covid-19, Microsoft ha deciso di riorganizzare la propria strategia per quanto riguarda gli eventi in presenza. Alla luce di tale ragione, abbiamo deciso come azienda di trasformare tutti gli eventi in esterna e in interni in un'esperienza completamente digitale fino a Luglio 2021. Continueremo a valutare la situazione e non vediamo l'ora di incontrarci personalmente quando la situazione lo consentirà".

La redazione di IGN Usa ha contattato un PR di Xbox per chiedere chiarimenti ufficiali, che ha replicato con un messaggio inviatogli da un portavoce di Microsoft: "alla luce delle sfide presentate dal Covid-19, stiamo adattando il nostro calendario e la nostra strategia per gli eventi. Per il resto del 2020 stiamo cogliendo l'opportunità di sperimentare nuove piattaforme per offrire ai nostri partner, clienti e sviluppatori la massima qualità, per un esperienza digitale".

Insomma, il nuovo calendario sembrerebbe coinvolgere tutti gli eventi legati a Xbox Series X, nonché la partecipazione alla Gamescom 2020 e all'eventuale E3 2021. Tuttavia un report di Eurogamer ha limitato l'applicazione della circolare ai soli eventi Microsoft, mentre la partecipazione alle fiere dovrebbe essere decisa caso per caso. Intanto anche l'ESA ha confermato la cancellazione dell'evento online legato all'E3 2020, sempre a causa dell'emergenza Coronavirus. In attesa di saperne di più, voi cosa ne pensate?