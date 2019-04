Microsoft annuncia Forza Street, nuovo racing game free-to-play disponibile da oggi

Un leak emerso durante le scorse settimane aveva già anticipato l'arrivo di un nuovo racing game da parte di Microsoft. La casa di Redmond ha oggi ufficialmente annunciato Forza Street, disponibile da oggi su dispositivi equipaggiati con il sistema operativo Windows 10.

Più che di un vero e proprio nuovo gioco, stiamo parlando di un rebranding: il titolo, infatti, è la metamorfosi di Miami Street, annunciato a maggio dell'anno scorso. A capo del progetto, quindi, troviamo sempre gli sviluppatori di Electric Square, che hanno collaborato con Microsoft e Turn 10 per amplificare ulteriormente l'eco del franchise di Forza.

In definitiva, a livello di gameplay non dovremmo assistere a novità particolarmente rilevanti rispetto al progetto originale, che proponeva delle gare dallo stampo cinematografico basate sui quick time event. Più che sulla padronanza del veicolo, i giocatori dovranno quindi mostrare riflessi ed un perfetto tempismo per attivare le meccaniche di accelerazione, frenata e boost, e riuscire ad avere la meglio sugli avversari. All'interno del gioco avrete inoltre la possibilità di collezionare molteplici esemplari di bolidi da corsa, tra cui muscle classiche, moderne sportive, o supercar vintage.

Forza Street è disponibile ora su PC e tablet muniti del sistema operativo Windows 10 (i leak citavano altresì le versioni iOS e Android, attualmente non confermate). Il gioco è scaricabile gratuitamente, ma al suo interno sono presenti gli acquisti in-app, come possiamo leggere dalla descrizione ufficiale del prodotto.