Microsoft annuncia Gears of War 5, Gears Pop e Gears Tactics

Sul palco dell'E3 2018 Microsoft ha appena annunciato 3 nuovi titoli appartenenti all'universo di Gears of War: Gears of War 5, Gears Tactics e Gears Pop.

Gear Tactics è uno spin-off che abbraccia le meccaniche degli strategici a turno, Gears Pop è un nuovo titolo per dispositivi mobile, mentre Gears of War 5 è il prossimo capitolo classico dell'acclamata seria TPS atteso nel corso del 2019 su Xbox One e PC Windows 10. Allegati alla notizia trovate i trailer dei tre giochi appena annunciati. Cosa ne pensate?