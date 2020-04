Microsoft annuncia la nuova Xbox Game Bar per PC con supporto ai widget

Se siete tra i giocatori che preferiscono giocare su PC e non gradite il funzionamento dell’attuale Xbox Game Bar, sappiate che Microsoft ha ascoltato i numerosi feedback dell’utenza per dare vita ad una nuova versione di questa funzionalità.

La rivoluzione di questa nuova versione della Xbox Game Bar consiste nel supporto ai widget, piccoli riquadri ai quali i giocatori possono accedere mentre stanno giocando e con la semplice pressione di un tasto. Tra i widget supportati troviamo XSplit per gestire le proprie dirette su Twitch e Razer’s Cortex, applicazione del celebre produttore di periferiche da gaming grazie al quale è possibile ottimizzare le prestazioni dei propri giochi e controllare tanti altri parametri . Microsoft ha assicurato inoltre che nel corso del tempo saranno sempre più numerose le app presenti nel suo Xbox Game Bar Widget Store, negozio che può essere richiamato dalla schermata principale di questa funzionalità tramite la pressione dei tasti “Windows + G”. Se XSPlit e Razer’s Cortex Beta saranno disponibili sin da subito, l’app Intel Graphics Command Center (IGCC) verrà resa disponibile solo in un secondo momento (dovrebbe arrivare nel corso della primavera) e consentirà di gestire vari aspetti del vostro PC come la gestione energetica e la configurazione dei monitor.

Per poter provare in anteprima questa nuova funzionalità di Windows 10 basta scaricare sul Microsoft Store l’applicazione Hub di Xbox Insider e aderire al test della nuova Game Bar.

Vi ricordiamo che tra le novità annunciate nel corso dell'evento troviamo la data d'uscita di Grounded, il nuovo progetto di Obsidian di cui è disponibile un nuovo e coloratissimo trailer.