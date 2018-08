Microsoft annuncia nuovi aggiornamenti per Minecraft Education Edition

La community Minecraft: Education Edition è in continua espansione, con 35 milioni di iscritti in 115 Paesi. Per continuare a supportarne la crescita, Microsoft Education ha annunciato alcuni aggiornamenti.

Minecraft: Education Edition è ora disponibile per iPad: studenti e insegnanti potranno ora usare Minecraft: Education Edition anche su iPad per approfondire le materie STEM, dar vita a progetti creativi interdisciplinari e migliorare le competenze dei ragazzi in termini di comunicazione, collaborazione e digital citizenship. Gli insegnanti avranno inoltre accesso a tutorial e risorse gratuite su Education.Minecraft.net. L’app sarà disponibile per il download su iPad a partire da settembre.

Chi gioca a Minecraft su PC Windows 10 o console Xbox potrà ora utilizzare il Chemistry Resource Pack: gli studenti e le loro famiglie potranno accedere dal menu al Chemistry Resource Pack di Minecraft: Education Edition per PC Windows 10 e Xbox, che permette loro di combinare gli elementi per creare composti e nuovi oggetti. Sarà sufficiente selezionare l’opzione “Create New World” del gioco e, dal menu “Cheats”, attivare “Education”.

Il team education di Minecraft è alla costante ricerca di nuovi modi per supportare studenti e insegnanti e Minecraft si è dimostrato uno strumento utile per trasmettere le skill che gli studenti di oggi applicheranno nei loro lavori futuri.