Microsoft annuncia i nuovi appuntamenti con Inside Xbox e ID@Xbox

Al termine di Inside Xbox del 25 settembre Major Nelson ha dato appuntamento alla prossima puntata dello show che andrà in onda il 14 novembre da Londra, in occasione dell'evento X019 che si terrà proprio nel Regno Unito.

La casa di Redmond ha poi rivelato che "il più grande show nella storia di Inside Xbox" sarà trasmesso dalle ore 21:00 con la partecipazione di Phil Spencer (responsabile della divisione Xbox) e Matt Booty (responsabile acquisizioni Xbox Game Studios).

Altro appuntamento di rilievo è quello legato a ID@Xbox Game Pass, show dedicato ai titoli indie che andrà in onda giovedì 26 settembre alle 18:00, ora italiana. In questa occasione verranno annunciati nuovi giochi indipendenti in arrivo nel catalogo Game Pass per Xbox One e PC.

Inside Xbox è stata l'occasione giusta per rivelare nuovi dettagli sulla Beta di Project xCloud, sui nuovi giochi Xbox Game Pass e su giochi come The Outer Worlds, Felix The Reaper, Afterparty, Code Vein e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.