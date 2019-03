Microsoft annuncia i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a fine marzo

Dopo aver anticipato l'arrivo di Minecraft nel Game Pass, Larry Hryb si cala ancora una volta nella parte di Major Nelson per svelare a sorpresa l'imminente approdo di una nuova serie di videogiochi nel catalogo del servizio in abbonamento rivolto all'utenza Xbox One.

Sulla base delle informazioni condivise dall'alto dirigente della divisione Xbox di Microsoft, tra giovedì 21 marzo e lunedì 1 aprile dovremo attenderci un ulteriore ampliamento del catalogo del Game Pass per far spazio a videogiochi di terze parti particolarmente famosi come Deus Ex Mankind Divided e Vampyr, in aggiunta a titoli indipendenti come What Remains of Edith Finch e Operencia The Stolen Sun.

Eccovi allora il calendario completo delle uscite di fine marzo di Xbox Game Pass:

21 marzo: Deus Ex Mankind Divided

21 marzo: What Remains of Edith Finch

28 marzo: The Walking Dead: Michonne

28 marzo: Vampyr

29 marzo: Operencia The Stolen Sun

1 aprile: Marvel vs Capcom Infinite

L'imminente ingresso di questi videogiochi nel catalogo digitale di Xbox Game Pass, come ci ha ormai abituati il colosso di Redmond nell'ottica di un rinnovo costante dell'offerta destinata agli abbonati al servizio, sarà accompagnato dall'uscita di una serie di titoli dalla disponibilità degli aderenti all'iniziativa.

A partire dal 31 marzo, infatti, non sarà più possibile scaricare e fruire "gratuitamente" di Late Shift, Portal Knights, Kingdom New Lands e Sacred Citadel. Tra le novità di marzo del Game Pass, in ogni caso, troviamo Just Cause 4, Fallout 4 e F1 2018.