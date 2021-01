Microsoft annuncia un nuovo controller Xbox rosso: uscirà a febbraio, mese dell'amore

Lo scorso anno Microsoft ha lanciato il nuovo controller Xbox in tre diverse colorazioni (Carbon Black, Robot White e Shock Blue) alle quali si aggiungerà presto una quarta variante interamente rossa e denominata Pulse Red.

Descritto come l'ideale "rivale" del controller Shock Blue, questo modello gioca sui toni del rosso e del nero, presentando una finitura ludica per la scocca frontale e finiture opache per grilletti, dorsali D-Pad, stick analogici e pulsanti frontali. Il controller Xbox Pulse Red sarà compatibile con Xbox Series X/S, tutte le console della famiglia Xbox, PC Windows 10, smartphone e tablet Android, con possibilità di connettersi via USB o Bluetooth.

Xbox Controller Pulse Red sarà disponibile dal 12 gennaio in Cina e dal 9 febbraio presso i principali mercati internazionali, in alcuni paesi la confezione includerà anche 14 giorni di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, per il resto prezzo e configurazione non varieranno rispetto ai modelli già in commercio.

