Microsoft annuncia la sua conferenza GamesCom 2018, in programma il 21 agosto

In occasione della GamesCom 2018 di Colonia, Microsoft trasmetterà in diretta una speciale puntata di Inside Xbox dedicata alla fiera tedesca, presentando la nuova line-up Xbox. La conferenza andrà in onda alle 16:30 italiane di martedì 21 agosto.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, la conferenza verrà trasmessa in diretta su Mixer e sui canali Twitch e YouTube di Xbox, a partire dalle 16:30 italiane di martedì 21 agosto, il giorno stesso in cui la GamesCom 2018 di Colonia aprirà i battenti per la nuova edizione della fiera tedesca.

Durante la trasmissione verranno annunciate novità inedite, rivelati nuovi giochi mai mostrati prima e forniti ulteriori approfondimenti sulla line-up Xbox con interviste esclusive agli sviluppatori. Parlando dei giochi Microsoft già confermati, probabilmente conosceremo nuovi dettagli su Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, State of Decay 2 e Gears of War 5, senza trascurare PUBG e Crackdown 3. Dopo il breve annuncio ospitato sul palcoscenico di Los Angeles, inoltre, il nuovo Battletoads potrebbe mostrarsi finalmente in azione, o quantomeno con un trailer più esteso.

Questo senza dimenticare tutte le possibili sorprese in arrivo durante la fiera di Colonia. L'appuntamento con la speciale puntata di Inside Xbox dedicata alla GamesCom 2018 è fissato per le 16:30 italiane di martedì 21 luglio: naturalmente la redazione di Everyeye non mancherà di seguirla per commentare insieme a voi tutti i nuovi annunci e le novità mostrate!