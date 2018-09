Microsoft annuncia X018, nuovo evento celebrativo in programma il 10 e 11 novembre

Major Nelson ha annunciato la quarta edizione dell'X Fan Fest, l'evento dedicato alla community Xbox che quest'anno si terrà il 10 e 11 novembre a Città del Messico.

Come specificato sul sito di X018, durante il festival arriveranno novità sui prossimi giochi per Xbox One e Windows 10, inoltre proprio il 10 novembre verrà trasmesso "il più lungo e ricco episodio di Inside Xbox di sempre", frase che farebbe intuire la possibile presenza di interessanti annunci.

Al momento non ci sono altri dettagli sull'X018, probabile che la lineup definitiva possa essere svelata nel corso del mese di ottobre, così come eventuali appuntamenti live per gli spettatori da casa. Questa potrebbe essere l'occasione per rivelare nuovi dettagli su titoli come Battletoads e Ori and the Will of the Wisps, due giochi molto attesi dai possessori di Xbox, non sono esclusi inoltre, come detto, annunci di nuovi progetti attualmente in fase di sviluppo.