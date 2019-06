Microsoft annuncia l'X019, nuova edizione dell'evento celebrativo a tema Xbox

A poche ora dalla conclusione della sua conferenza all'E3 2019, e nelle fasi di chiusura della nuova puntata di Inside Xbox, Microsoft ha annunciato ufficialmente l'X019, prossima edizione dell'evento celebrativo interamente dedicato al mondo di Xbox.

Esattamente come accaduto durante lo scorso anno, anche nel corso dell'X019, che si terrà a Londra nel mese di novembre, ci si aspetterebbe l'arrivo di interessanti novità riguardanti il gaming su Windows 10 e Xbox. Dal momento che ci avviciniamo inesorabilmente alla prossima generazione videoludica, e che ormai il colosso di Redmond ha ufficialmente tolto i veli a Project Scarlett, è possibile che possano giungere ulteriori dettagli sulla nuova console targata Microsoft. Altro argomento di grande interesse, ovviamente, sarebbe Project xCloud, la piattaforma per il gaming in cloud che sarà lanciato in versione di prova nel mese di ottobre e che permetterà di giocare in streaming la propria libreria di Xbox One su una moltitudine di dispositivi, inclusi smartphone, PC, e smart TV.