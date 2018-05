Microsoft annuncia Xbox Adaptive Controller pensato per i giocatori con difficoltà motorie

Le voci di corridoio dei giorni scorsi si sono rivelate corrette e questa mattina Microsoft ha annunciato ufficialmente il controller adattivo per Xbox One (Xbox Adaptive Controller), un sistema di controllo pensato per i giocatori affetti da difficoltà motorie che non riescono a utilizzare bene il joypad tradizionale.

Microsoft presenta il nuovo controller con queste parole "Personalizza l'utilizzo del controller e crea un'esperienza unicamente tua. Progettato per rispondere alle esigenze dei giocatori con mobilità ridotta, il Controller adattivo per Xbox è dotato di grandi pulsanti programmabili e si connette a switch esterni, pulsanti, supporti e joystick per facilitare e migliorare l'esperienza di gioco."

La casa di Redmond ha pubblicato anche un video che mostra il funzionamento del controller e alcune immagini, prezzo e data di uscita di Xbox Adaptive Controller non sono stati rivelati, si parla comunque di un lancio previsto entro la fine del 2018. Cosa ne pensate di questa iniziativa?