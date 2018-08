Microsoft annuncia Xbox All Access, abbonamento con LIVE Gold, Game Pass e console inclusa

Sul sito ufficiale di Xbox è stato ufficializzato il piano di abbonamento Xbox All Access, nel momento in cui scriviamo al pagina è stata rimossa ma l'annuncio è stato ripreso e diffuso da Venture Beat, da sottolineare come non ci sia attualmente alcuna conferma riguardo un possibile arrivo del piano in Europa.

Xbox All Access offre due diversi piani, il primo include una console Xbox One S, abbonamento Xbox LIVE Gold e Game Pass a 22 dollari al mese per 24 mesi, mentre il secondo include Xbox One X, Game Pass e Xbox LIVE Gold a 35 dollari al mese per lo stesso lasso di tempo.

Al termine della durata dell'abbonamento (24 mesi, appunto), la console resterà di proprietà dell'abbonato anche se questo decidesse di non usufruire più di Xbox All Access. Da segnalare l'assenza di costi di ingresso per il consumatore, l'offerta in questione sarà disponibile solo per un periodo limitato ed esclusivamente per alcuni clienti selezionati negli Stati Uniti. Purtroppo per ora, come scritto in apertura, non ci sono conferme riguardo l'arrivo del servizio anche in Italia o Europa.