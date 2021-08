Microsoft annuncia il nuovo Xbox Controller Aqua Shift Special Edition

Microsoft espande ulteriormente la sua già ampia offerta di pad annunciando il nuovissimo Xbox Wireless Controller - Aqua Shift Special Edition, in uscita a fine agosto e già disponibile al preordine presso alcuni rivenditori selezionati.

Il nuovo controller Aqua Shift è caratterizzato da una luminosa tonalità di blu perlaceo con effetto cangiante, ed è il primo controller in Edizione Speciale per Xbox Series X ad essere dotato di un'impugnatura antiscivolo di gomma con un motivo a spirale. Completano la dotazione la croce direzionale ibrida, il connettore jack da 3,5 mm, le impugnature antiscivolo anche su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore, e la tecnologia Bluetooth per giocare senza fili. Come tutti i controller della famiglia, l'Acqua Shift Special Edition è compatibile, oltre che con Xbox Series X|S, anche con Xbox One, PC Windows 10, Android e iOS.

L'Xbox Wireless Controller – Aqua Shift Special Edition sarà disponibile a partire dal 31 agosto 2021, ma può già essere preordinato al prezzo di 64,99 euro sul Microsoft Store. Ne approfittiamo per segnalarvi che recentemente Microsoft ha resuscitato Xbox Design Lab, servizio che permette di personalizzare a piacimento i nuovi controller Xbox Series X.