Microsoft annuncia Xbox FanFest 2019 di Milano in programma a settembre

Dopo il grande successo dell’edizione del 2018, Microsoft annuncia Xbox FanFest 2019 Milan, l’esclusivo evento dedicato a tutti gli amanti del mondo Xbox, che si terrà venerdì 6 settembre a partire dalle ore 19.30 presso lo Spazio Scalarini, in via Scalarini 8, Milano.

Sarà possibile registrarsi per partecipare all’evento, fino a esaurimento posti, compilando il form online. La FanFest di Milano sarà l’occasione per celebrare l’arrivo dell’attesissimo nuovo capitolo della saga di Gears of War, Gears 5, in attesa del lancio mondiale del 10 settembre. I giocatori avranno infatti la possibilità di tornare sul pianeta Sera provando Gears 5 Ultimate Edition e di immergersi nel mondo di Kait Diaz, Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walke grazie ad attività, ospiti e gadget.

“Siamo orgogliosi di annunciare il nuovo appuntamento con la Milan FanFest, un momento chiave per rafforzare il legame con tutti gli appassionati e le nostre community”, ha commentato Cédric Mimouni, Responsabile Xbox per l’Area Mediterranea. “Sarà anche un’occasione unica per celebrare il lancio di Gear 5, il nuovo capitolo di una saga iconica del mondo Xbox, e per permettere a tutti i nostri ospiti di giocare Gears 5 Ultimate Edition al suo Day 1”.