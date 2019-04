Microsoft annuncia Xbox One S All Digital, la console senza lettore ottico

Nel corso dell'ultima puntata di Inside Xbox, Larry "Major Nelson" Hyrb e i vertici di Microsoft hanno confermato le voci di corridoio degli ultimi giorni annunciando ufficialmente Xbox One S All Digital, la console senza lettore ottico.

Pensata per consentire agli appassionati di videogiochi che intendono utilizzare la propria console per acquistare solo ed esclusivamente titoli in digitale o di fruire dei giochi della ludoteca di Xbox Game Pass, la versione All Digital di Xbox One S offre un controller Xbox One standard (del medesimo modello con supporto a Bluetooth proposto dalle altre edizioni) e un hard disk da 1 TB con tre giochi preinstallati, ossia Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3.

Xbox One S All Digital avrà perciò la medesima architettura hardware delle altre versioni, eccezion fatta per l'assenza del lettore ottico e, quindi, dell'impossibilità di "leggere" i dischi dei giochi retail: spazio quindi al supporto ai contenuti 4K e all'HDR, così come per tutte le funzionalità multiplayer e per le offerte collegate alle sottoscrizioni mensili a Xbox Game Pass e Xbox Live Gold.

Il lancio di Xbox One S All-Digital Edition è previsto per il 7 maggio al prezzo di 249,99 dollari, un prezzo che Microsoft promette di mantenere sempre inferiore di 50 dollari rispetto alle altre versioni della console qualora dovesse decidere, in futuro, di abbassare ulteriormente il prezzo di Xbox One S e degli altri bundle di Xbox One S. In cima alla news trovate il trailer di presentazione della nuova piattaforma che, presumibilmente, dovrebbe debuttare in Italia sempre per il 7 maggio.