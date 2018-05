Microsoft presenta la Xbox One X di Black Panther in tiratura limitatissima

Per festeggiare il lancio in DVD e Blu-Ray di Black Panther, Microsoft ha annunciato una Xbox One X ispirata al noto personaggio Marvel. È stata prodotta in tiratura limitatissima in soli 5 esemplari. Al suo interno sono inclusi due controller, anch'essi a tema, e il film in Blu-Ray 4K.

"Potrebbe essere realizzata in Vibranio, oppure no", dichiara Microsoft. L'unico modo di mettere le mani su una di queste Xbox One X è quello di partecipare a un concorso, che purtroppo è aperto ai soli residenti negli Stati Uniti d'America e che rimarrà attivo fino al 29 maggio 2018. Tutti i dettagli sono reperibili a questo indirizzo.

Cosa ne pensate di questa console? Se venisse messa in vendita attraverso i canali tradizionali, l'acquistereste? A giudicare dai tweet degli utenti, sono in molti ad averla apprezzata, e i partecipanti all'estrazione saranno sicuramente una miriade. Negli Stati Uniti Black Panther ha fatto registrare risultati strabilianti al botteghino, diventando il il film con il terzo miglior incasso di tutti i tempi dietro solamente a Star Wars: Il Risveglio della Forza e Avatar. Presto verrà superato da Avengers: Infinity War, appartenente allo stesso franchise, ma si tratta in ogni caso di un risultato strabiliante.