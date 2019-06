Microsoft ha annunciato il nuovo Xbox Elite Controller Series 2

Nel corso della sua conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato l'Xbox Elite Wireless Controller Series 2, attesa nuova versione dell'apprezzato pad premium.

Stando a quanto dichiarato, il controller è stato completamente ri-progettato. La nuova versione presenta un regolatore di tensione per le levette analogiche, controlli ad altra precisione, una texture per migliorare il grip dei trigger, bumper ridisegnati, la possibilità di diminuire ulteriormente la corsa dei trigger per aumentare la cadenza di fuoco negli sparatutto, una presa più confortevole e sicura grazie al rivestimento ruvido in gomma, ulteriori opzioni di customizzazione, tre profili personalizzati, connettività bluetooth e una nuova batteria ricaricabile in grado di garantire fino a 40 ore di autonomia.

In cima a questa notizia potete ammirare il nuovo Xbox Wireless Elite Controller Series 2 nel trailer di presentazione mostrato durante la conferenza. Il pad può già essere pre-ordinato su Xbox.com.