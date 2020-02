Microsoft anticipa una collaborazione tra Xbox e... Michael Jordan!

Un messaggio sul profilo Twitter ufficiale di Xbox ha annunciato il prossimo arrivo di una curiosa collaborazione tra la console della casa di Redmond e Michael Jordan, o più probabilmente con il brand Jordan di proprietà di Nike.

La brevissima clip viene accompagnata dalla didascalia "Get ready to redefine the game", al momento non ci sono però dettagli di alcun tipo, se non una data, ovvero quella del 13 febbraio. Cosa succederà domani? Allo stato attuale non è chiaro, sicuramente ci aspettiamo un annuncio da parte di Microsoft.

Potrebbe trattarsi dell'annuncio di una console Xbox One o One X Limited Edition personalizzata oppure una linea di accessori per il gaming competitivo o ancora una capsule collection di abbigliamento realizzata in collaborazione tra Xbox e Nike.

Recentemente il brand Jordan ha collaborato con Fortnite, altre collaborazioni in campo videoludico non sono a questo punto escluse, certo è che il teaser di Microsoft ha destato non poca curiosità tra i fan del campione dei Chicago Bulls. Ne sapremo di più tra poche ore.