Microsoft si apre a Steam: Gears 5 e 20 giochi Xbox Studios in arrivo nel negozio Valve

Nell'ottica di un'apertura al mercato PC, ai suoi milioni di appassionati e a tutti gli attori dell'industria videoludica che fanno di questa piattaforma il loro sistema di riferimento, Phil Spencer di Microsoft ha annunciato di voler portare oltre 20 titoli del catalogo di Xbox Game Studios su Steam.

"Permettere agli utenti di giocare insieme, attraverso il multipiattaforma e il cross-network su PC Windows 10 e console, è di vitale importanza", è il messaggio che il boss della divisione Xbox di Microsoft ha voluto condividere con il resto della community per sancire questo accordo che consentirà alla casa di Redmond di lanciare su Steam titoli come Halo: The Master Chief Collection, l'attesissimo Gears 5 e tutti i capitoli della serie strategica di Age of Empires, ivi compresa la Definitive Edition di Age of Empires 3.

Spencer è però consapevole che ci sono altri store digitali su PC e che, di conseguenza, intende lavorare per consentire anche agli utenti degli altri negozi di accedere ai titoli prodotti sotto l'egida degli Xbox Game Studios.

Tutti i giochi Microsoft che approderanno su Steam e, in futuro, sugli altri negozi PC oltre al Windows Store ufficiale, includeranno funzionalità come la chat vocale e di testo, le liste amici, il cross-play tra PC e console e, su ecosistema Windows 10, l'accesso alla rinnovata Xbox Game Bar. Maggiori informazioni verranno condivise da Microsoft durante l'E3 2019: nel frattempo, il colosso tecnologico statunitense conferma la volontà di introdurre il supporto completo alle applicazioni compilate in Win32 scaricabili attraverso il Microsoft Store su Windows 10, inoltre è stato annunciato l'arrivo di Xbox Game Pass su PC.