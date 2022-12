Microsoft apre Xbox Studio: in arrivo degli show in stile Direct nel 2023?

Sullo sfondo delle voci di corridoio legate al rumoreggiato show Xbox d'inizio 2023, in rete rimbalza l'annuncio ufficioso dell'apertura di Xbox Studio all'interno dei Mighty Media Studios, un servizio di produzione video con sede a Seattle.

A renderlo noto è Todd Kaumans, Senior Producer della divisione Xbox Content di Microsoft responsabile, tra gli altri, del documentario Power On the Story of Xbox e dell'organizzazione degli Xbox Showcase degli ultimi due anni, come pure della serie di video approfondimenti Inside Xbox che caratterizzano la programmazione del canale YouTube di Xbox.

L'esponente del team multimediale di Xbox spiega infatti che "ho trascorso tutta la giornata insieme al mio team dopo aver completato di recente i lavori su Xbox Studio. Siamo tutti elettrizzati all'idea di cosa saremo in grado di realizzare in questa nuova struttura. Tutto ha il profumo di un'auto nuova!".

Le dichiarazioni di Kaumans, come logico, hanno solleticato la curiosità dei tanti appassionati di videogiochi che attendono con impazienza degli aggiornamenti sulle esclusive degli Xbox Game Studios destinate ad approdare nel 2023 su PC e console verdecrociate, come la space opera Starfield e lo sparatutto cooperativo a tinte horror Redfall. In molti, ad esempio, ritengono che l'apertura di Xbox Studios possa preludere all'annuncio di un nuovo evento mediatico in stile Nintendo Direct, o comunque con un format del tutto inedito per la casa di Redmond.