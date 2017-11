Microsoft aprirà e acquisirà nuovi studi per pubblicare più first party

Parlando ai microfoni di Bloomberg , il capo della divisionePhil Spencer si è espresso sull'importanza di pubblicare più titoli first party. Per andare incontro a questo obiettivo,è intenzionata ad aprire o acquisire nuovi studi di sviluppo.

"Abbiamo bisogno di crescere, e non vediamo l'ora di farlo. L'abilità di creare nuovi contenuti deve diventare uno dei nostri punti di forza principali. Non abbiamo investito sempre allo stesso livello. In questo senso abbiamo avuto alti e bassi." dichiara Phil Spencer, sottolineando come Microsoft stia pianificando di aprire e acquisire nuovi studi da impiegare nello sviluppo dei first party, indirizzando i propri sforzi economici in questa direzione.

In effetti Xbox One potrebbe solo giovare dall'arrivo di nuovi titoli first party, a maggior ragione dopo le cancellazioni di titoli come Scalebound e Fable Legends che hanno messo leggermente in ombra il fronte delle produzioni interne. La notizia, insomma, non può che essere colta a braccia aperte da tutti i giocatori. Cosa vi aspettate dalla nuova ondata di titoli first party promessa da Microsoft?