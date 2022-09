Dopo Microsoft, anche l'Arabia Saudita è pronta ad acquisire un publisher di videogiochi

Nel corso delle ultime ore stanno facendo discutere le impressionanti ambizioni dell'Arabia Saudita, che sembra essere interessata a ritagliarsi una fetta del mercato videoludico con investimenti di una certa portata.

L'annuncio è arrivato oggi da parte del principe Mohammed bin Salman, il quale ha confermato la decisione da parte del governo di investire un totale di 37,8 miliardi di dollari nello sviluppo di videogiochi e buona parte della cifra è destinata all'acquisizione di un publisher. Più nello specifico, 13 miliardi sarebbero indirizzati all'acquisizione di un importante publisher a fini strategici, invece altri 18 miliardi dovrebbero essere utilizzati per investimenti di minore importanza. L'obiettivo finale di The Savvy Gaming Group e del governo saudita è quello di creare circa 250 software house e quasi 40.000 posti di lavoro. Come se non bastasse, l'Arabia Saudita mira anche alla conquista del settore degli eSport, nel quale verranno effettuati ulteriori investimenti.

Per chi non lo sapesse, l'interesse del governo saudita nei confronti del mercato videoludico è tutt'altro che nuovo e già negli ultimi mesi il denaro della nazione orientale è finito nelle tasche di EA, Take-Two, Activision e Nintendo in seguito ad accordi commerciali. Tra i vari investimenti ne troviamo anche uno di un miliardo di dollari verso The Embracer Group, altro colosso dell'industria che possiede centinaia di IP di successo in seguito all'acquisizione di alcuni studi di Square Enix e non solo.