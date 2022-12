Microsoft: in arrivo un sistema di tracciamento dei giocatori? Spunta il brevetto in rete

Mentre la crescita della divisione gaming di Microsoft continua a non arrestarsi, anche in seguito alla recente vittoria ottenuta con l'approvazione dell'antitrust cilena per l'affare Activision Microsoft, è emerso in rete un brevetto che segnerebbe un'importante svolta nel mondo del gaming e, soprattutto, nell'analisi degli utenti.

Nel dettaglio, le ultime informazioni apparse online fanno riferimento ad un sistema di tracciamento dei giocatori, in particolar modo di come questi videogiocano. Il colosso dell'industria tecnologica muove dalle retrovia le fila dell'avanzamento tecnologico anche sul fronte videoludico, nel quale sta ormai spopolando da diversi anni grazie alla messa a punto di un servizio di abbonamento gaming on demand che smuove gli equilibri del mercato.

Mentre si discute dei 44 giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel 2023, però, l'acquisizione del gruppo ZeniMax degli ultimi anni e il recente tentativo di acquisizione di Activision-Blizzard sembrerebbero essere solo la punta dell'iceberg: l'idea che si evince dal sopracitato brevetto prevede che il sistema possa tracciare diverse informazioni sul modo di giocare degli utenti: nel caso di alcuni generi di produzioni videoludiche dallo stampo competitivo - e non solo - si parla di avanzamento di livello, della frequenza con la quale si mette in pausa il gioco, le statistiche di vittoria e sconfitte ma non solo.

L'applicazione di questa tecnologia coinvolgerebbe più generi videoludici ed ecosistemi differenti, non limitandosi solo a quello Xbox bensì anche agli utenti PC e su cellulare. Quale sarà lo scopo del monitoraggio di informazioni attinenti alle statistiche sulla durata del gioco e non solo? Al momento non vi è modo di saperlo, seppure le applicazioni di questo sistema possano essere numerose e non legate al semplice obiettivo di fornire esperienze videoludiche più in linea con il modo di giocare degli utenti.