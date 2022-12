Microsoft assente dai Game Awards: 'Per Xbox sarà un 2023 incredibile', promette Greenberg

Nonostante la presenza in sala di Phil Spencer ai Game Awards 2022, il team Xbox non ha colto l'occasione offerta dallo show per sorprendere la community con una o più World Premiere di esclusive first party. Il responsabile del marketing della divisione Xbox, Aaron Greenberg, motiva questa assenza.

L'esponente di Microsoft si ricollega alla campagna promozionale lanciata dall'azienda americana con lo spot "Good Luk, Have Fun" di Xbox Game Pass trasmesso in uno degli intermezzi promozionali dei The Game Awards 2022 per rassicurare la community verdecrociata sottolineando come "in programma abbiamo ancora tanto da mostrarvi e condividere per il 2023, un anno che sarà incredibilmente entusiasmante per tutti i fan Xbox. So che le persone sono ansiose di scoprire e vedere qualcosa di più e apprezzo questo entusiasmo".

Stando a Greenberg, quindi, per Microsoft i Game Awards 2022 non erano la vetrina mediatica più adatta per gli importanti annunci in programma. Lo stesso boss della divisione marketing di Xbox, a tal proposito, spiega che "avere il giusto tempismo è sempre fondamentale. Ma non preoccupatevi, non dovrete aspettare troppo a lungo per quello che vi aspetta da Xbox".

Il dirigente Microsoft prelude forse a qualche evento Xbox che avrà luogo tra poche settimane? In attesa di scoprirlo, vi invitiamo a scoprire tutti i vincitori dei The Game Awards 2022, uno show dominato da God of War Ragnarok ed Elden Ring con quest'ultimo riuscito a conquistare la statuetta del Game of the Year.