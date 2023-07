Microsoft batte l'FTC: 'Affare Activision negativo per Sony, positivo per i giocatori'

Nella giornata dell'11 luglio 2023 Microsoft ha vinto la causa contro l'FTC, un verdetto che pone dunque a grande favore del colosso di Redmond in ottica acquisizione di Activision Blizzard. E la giudice Jacqueline Scott Corley che ha seguito il processo ha un giudizio ben chiaro sulla questione.

Per Corley l'affare Microsoft/Activision è "forse negativo per Sony, ma è positivo per i giocatori", ritenendo inoltre "eccessivo l'affidamento che l'FTC ha fatto nei confronti delle testimonianze del colosso nipponico. Il "continuo rimando dell'FTC alla testimonianza di Jim Ryan" è stato considerato poco convincente dalla giudice e, di conseguenza, le richieste dell'antitrust statunitense per l'approvazione della richiesta d'ingiunzione preliminare non sono state accolte in quanto ritenute troppo deboli.

"Prima dell'acquisizione, un consumatore che voleva giocare Call of Duty doveva comprare una PlayStation o una Xbox. Dopo l'acquisizione, i consumatori potranno usare il cloud per giocare su un dispositivo di propria scelta, incluso Nintendo Switch stando ai piani annunciati. Ciò è probabilmente un male per Sony, ma un bene per i giocatori di Call of Duty e per altri utenti futuri", dichiara Corley.

Considerato inoltre che, subito dopo il verdetto positivo, Microsoft ha avviato le trattative con la CMA per l'affare Activision, con l'ente di antitrust britannico che si è detto pronto a prendere in considerazione le proposte della casa di Xbox per superare le preoccupazioni esposte in precedenza, non sono da escludere importanti novità già nell'immediato futuro sull'esito definitivo della fusione tra due dei più importanti colossi dell'industria videoludica.