Microsoft e Bethesda scatenate: 5 nuovi giochi AAA annunciati in estate, per noto insider

La famiglia degli Xbox Game Studios è ormai decisamente estesa, grazie alla recente adozione dei talentuosi team militanti in precedenza sotto l'ombrello di Zenimax.

E mentre si attende di scoprire se Microsoft e Bethesda terranno un'unica conferenza all'E3 2021, il periodo pre-fiera losangelina si infiamma con interessantissime indiscrezioni. Tra queste ultime spuntano ora anche le previsioni di Klobrille, noto insider videoludico, generalmente vicino all'universo verdecrociato.

Sulle pagine di XboxEra, quest'ultimo preannuncia in particolare la presentazione di ben 5 nuovi giochi AAA da parte degli Xbox Game Studios nel corso dell'estate. Alcuni di questi - prosegue l'insider - sarebbero "attesi" dal pubblico, mentre altri potrebbero celare una natura più imprevedibile. Klobrille non ha offerto dettagli in termini di finestra temporale per i reveal, ma con l'E3 2021 ormai alle porte e la Summer Game Fest pronta ad aprire le danze, gli eventi all'orizzonte non sembrano certo mancare.



"I piani non sono ancora del tutto definiti", allerta tuttavia l'insider, che ad ogni modo aggiunge di essere ottimista sul fatto che il prossimo appuntamento Microsoft offrirà demo e gameplay dimostrativi legati ai giochi già annunciati e in arrivo nel corso del 2021 e 2022. Complessivamente, l'evento dovrebbe dunque essere ancor più ricco dell'Xbox Game Showcase del 2020, che aveva visto la presentazione di 4 nuovi AAA First Party, ovvero Avowed, Fable, Forza Motorsport e State of Decay 3.



Al momento, ovviamente, le parole di Klobrille sono da interpretare come semplici indiscrezioni, esattamente come i recenti rumor legati ad un nuovo Forza Horizon 5 ambientato in Messico.