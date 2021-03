Microsoft e Bethesda, nuovo rumor: in arrivo un evento sul futuro di Xbox Game Pass?

Nonostante la smentita della casa di Redmond sull'evento di Bethesda e Xbox dell'11 marzo, il giornalista Jeff Grubb continua a dirsi certo del fatto che, di qui a breve, assisteremo a uno show incentrato sulle prospettive future dell'ormai avvenuto ingresso di ZeniMax nella famiglia degli Xbox Game Studios.

Il redattore di Venture Beat afferma infatti che, in base alle informazioni condivise dalle fonti anonime interne a Microsoft, gli alti dirigenti del team Xbox starebbero pianificando un appuntamento mediatico che fornirà tutte le informazioni sui motivi del matrimonio con Bethesda, sulla visione comune delle due aziende e, soprattutto, sulle prospettive aperte da questa acquisizione.

A detta delle fonti citate da Grubb, quindi, l'evento non aggiornerà il pubblico sui videogiochi attualmente in sviluppo presso le sussidiarie di ZeniMax ma si incentrerà solo sulle "conseguenze di questo accordo, ad esempio su ciò che significa per gli abbonati a Xbox Game Pass".

In quest'ottica, secondo il giornalista di Venture Beat, rientrerebbe l'annuncio sui prossimi giochi di Bethesda che entreranno nel Game Pass e la conferma che tutti i titoli futuri sviluppati dalle software house interne a ZeniMax approderanno nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio. Staremo a vedere.

L'unica certezza, per il momento, è quella rappresentata dall'operazione imbastita da ZeniMax e Bethesda per assumere 190 persone con cui rinforzare il proprio organico e, presumibilmente, velocizzare lo sviluppo dei propri titoli.