Microsoft brevetta un nuovo tipo di controller per Project xCloud?

Microsoft ha molta intenzione di puntare su Project xCloud, come si è visto durante la propria conferenza E3 2019, e come dimostra uno degli ultimi brevetti depositati dal colosso di Redmond. L'azienda sta infatti pensando a un nuovo tipo di controller, probabilmente pensato per il gaming in cloud.

L'utilizzo di smartphone e tablet non è molto ben visto soprattutto dagli hardcore gamer per quanto riguarda la precisione dei controlli, soprattutto con l'utilizzo del touch screen. Stando al brevetto depositato, il controller sarà piuttosto simile, perlomeno nel concetto, ai Joy-Con di Nintendo Switch, e si inseriranno ai lati del proprio dispositivo.

Una delle chiavi del successo della console Nintendo infatti, è proprio l'aver valorizzato il gioco in mobilità, utilizzando però dei controlli fisici, ed è dunque da questa base che Microsoft sembra aver intenzione di partire.

I joypad, che potete vedere nella foto in calce alla news, non è detto che verranno effettivamente messi in commercio dall'azienda, soprattutto in questa forma, ma sono sicuramente un segnale del fatto che stia studiando una soluzione semplice per soddisfare i giocatori più esigenti in quella che sembra essere la prossima importante fase della storia del videogioco, il cloud gaming.

Che ne pensate? Vi piacerebbe un tipo di controller del genere? Secondo voi Microsoft si trova sulla strada giusta?