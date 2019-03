In vista dell'E3 2019 Microsoft Square cambia nome in Xbox Plaza

Tra i vari annunci di Inside Xbox, evento tenutosi nella serata di ieri, è stato ufficializzato un cambio di nome da parte di Microsoft per la piazza di Los Angeles utilizzata per gli eventi e le riunioni della community, da Microsoft Square a Xbox Plaza.

Nel comunicato stampa ufficiale si legge: "Siamo entusiasti di annunciare che in collaborazione con AEG e L.A. Live, Microsoft Square sarà presto rinominata Xbox Plaza e sarà una grande protagonista per ciò che abbiamo in serbo per l'E3 a Giugno. Annunceremo nuove informazioni su come Xbox Plaza si sta formando, i FanFest e tante altre chicche per l'E3 2019 nelle prossime settimane e mesi, per cui restate collegate con Xbox Wire, This Week on Xbox e Inside Xbox per tutte le prossime informazioni".

Il rebranding dunque avviene in previsione dell'attesa conferenza Microsoft nel corso dell'imminente E3 di Giugno, dove il colosso di Redmond sarà praticamente l'unico protagonista, visto che Sony e Nintendo hanno deciso di non effettuare conferenze in occasione della fiera losangelina.

Cos'avrà in serbo Microsoft per la kermesse di giugno? Cosa ne pensate del cambio di nome della piazza? Avrà a che fare con qualcosa di grosso che sta bollendo in pentola e di cui sapremo qualcosa probabilmente nelle prossime settimane?