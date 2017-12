Microsoft celebra l'arrivo di PUBG su Xbox One con una serie di pack cosmetici esclusivi

Per celebrare l'imminente arrivo disu console- previsto per il 12 dicembre -,offrirà alcuni oggetti di personalizzazione esclusivi e per un periodo limitato.

Il primo contenuto, chiamato PUBG Warrior Pack, uscirà lo stesso giorno del Battle Royale, e al prezzo di 9,99 $ conterrà un passamontagna, una t-shirt camo, un paio di pantaloni e un paio di scarpe sneaker. In seguito saranno pubblicati due pack aggiuntivi al costo di 4,99 $ cadauno: il PUBG Accessory pack sarà disponibile il 14 dicembre, mentre il PUBG track suit pack arriverà il giorno 21 dello stesso mese.

Come spiegato da Microsoft, questi oggetti cosmetici sono dedicati ai fan di Xbox One e saranno disponibili per un periodo limitato. Saranno inoltre gli unici contenuti acquistabili sulla console visto che, momentaneamente, nella versione Xbox Game Preview del titolo non sono previsti acquisti in-game.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, già disponibile su PC, arriverà il 12 dicembre in esclusiva console su Xbox One.