Microsoft celebra l'E3 2019 con 'I più grandi sconti dell'anno di Xbox'

LE3 2019 è alle porte e Microsoft sembra seriamente intenzionata a celebrarlo nel migliore dei modi, non solo con una conferenza che si preannuncia incredibilmente ricca di sorprese, ma anche con una promozione il cui nome è già tutto un programma: "I più grandi sconti dell'anno di Xbox".

Dal 7 al 17 giugno i giocatori statunitensi potranno acquistare in saldo console, bundle, accessori e centinaia di giochi. Xbox One X verrà venduta con uno sconto di 100 dollari, mentre la nuova Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition Bundle verrà lanciata sul mercato direttamente con una riduzione di 50 dollari. Il taglio di 50 dollari verrà applicato anche a tutti i bundle di Xbox One S e alla nuova Xbox One S All-Digital Edition.

Centinaia di giochi del catalogo di Xbox One verranno proposti con sconti che arriveranno fino al 75%. Saranno inclusi nell'iniziativa anche titoli molto recenti come Mortal Kombat 11, Sekiro: Shadows Die Twice, World War Z e Tom Clancy’s The Division 2, oltre a Sea of Thieves, Hellblade: Senua's Sacrifice, Forza Horizon 4, NBA 2K19, Anthem, Call of Duty: Black Ops 4 Spectre Rising Edition e molti altri. Gli Xbox Wireless Controller nelle edizioni black, white, special edition e limited-edition riceveranno uno sconto di 10 dollari, mentre per un periodo limitato il prezzo dei pad progettati con Xbox Design Lab partiranno da 64,99 dollari.

Ci teniamo a precisare che, per il momento, la promozione nata per celebrare la fiera californiana risulta confermata solo ed esclusivamente per il mercato statunitense, e non sappiamo ancora se verrà estesa anche nel Vecchio Continente.