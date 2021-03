Microsoft celebra Sea of Thieves: 20 milioni di giocatori, nuovi regali per gli utenti

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer come parte delle celebrazioni del successo di Sea of Thieves: a tre anni dal lancio, il vivace sandbox piratesco ha raccolto a sé un totale di 20 milioni di giocatori che si sono imbarcati tra i mari del gioco sviluppato da Rare.

Il filmato, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci parla di alcuni interessanti numeri fatti registrare durante le scorribande piratesche dei giocatori, tra cui troviamo i 3.2 milioni di utenti che sono riusciti a cacciare con successo un Kraken, ed altri 600.759 che sono diventati delle vere leggende dei mari. Al termine del video vengono svelati alcuni dei contenuti che Rare distribuirà in modo gratuito come ringraziamento per il supporto dimostrato dai fan durante questi tre anni.

Partiamo con il set Prosperous Captain's Sails, riscattabile da chiunque effetti il login all'interno del gioco entro il 25 marzo. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno inoltre ottenere fino al 21 marzo un'emote con cui fare letteralmente i salti di gioia. Con una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate avrete poi diritto al pack Ocean Crawler, e seguendo uno dei canali Twitch partner del gioco per 20 minuti o più otterrete anche l'emote Hornpipe Dance.

Segnaliamo infine la possibilità di guadagnare oro e reputazione stagionale doppi grazie al nuovo weekend Oro e Gloria che avrà inizio da domani e terminerà domenica 21 marzo.

Dopo il debutto non del tutto convincente, Sea of Thieves ha visto crescere la sua playerbase in modo consistente nel corso del tempo, e nel mese di gennaio è riuscito a superare il suo record in quanto a numero di giocatori attivi e connessi contemporaneamente. Il rinnovato successo del titolo è anche da rimandare alla recente introduzione delle Stagioni che ha stravolto il precedente sistema di progressione. Per quanto riguarda il futuro, Rare si dice certa che il 2021 sarà l'anno migliore di sempre per Sea of Thieves.