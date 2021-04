Microsoft e la centralità del PC Gaming nelle strategie del Team Xbox: parla Matt Booty

A conferma del leak di Jeff Grubb sulle novità di Xbox e PC Gaming, il boss degli Xbox Game Studios, Matt Booty, si è affacciato sulle pagine del blog di Xbox Wire per illustrare la strategia che Microsoft porterà avanti nel 2021 e oltre per dare centralità al PC e ai suoi milioni di appassionati.

Nel suo intervento, il massimo rappresentante degli Xbox Game Studios esordisce ricordando i numerosi interventi che la casa di Redmond ha già compiuto in questi ultimi mesi per migliorare l'ecosistema di servizi e funzionalità accessibili su PC Windows 10 dall'utenza Xbox.

Nell'ottica di una costante evoluzione dell'ecosistema Xbox per rendere ancora più inclusiva l'esperienza ludica degli appassionati a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, Booty sottolinea che l'intenzione di Microsoft è quella di "costruire una community attorno ai giochi, non ai dispositivi". A tal proposito, Booty passa in rassegna tutte le novità che riguarderanno i videogiocatori PC, le sussidiarie degli Xbox Game Studios e i partner esterni di Microsoft:

Halo Infinite supporterà il cross-play multiplayer e vanterà una progressione unificata su PC e piattaforme Xbox

supporterà il cross-play multiplayer e vanterà una progressione unificata su PC e piattaforme Xbox Microsoft si impegna a collaborare con i produttori hardware e gli sviluppatori per integrare il supporto a schermi ultrawide e super ultrawide, a funzioni come le combinazioni di tasti triple e all'ampliamento delle opzioni per la personalizzazione grafica e l'accessibilità

Verrà esteso il supporto di xCloud su PC con l'ottimizzazione dei server e del software per rendere accessibile il servizio in game streaming anche su PC entry-level e macchine più datate

con l'ottimizzazione dei server e del software per rendere accessibile il servizio in game streaming anche su PC entry-level e macchine più datate Assisteremo a un ampliamento progressivo del catalogo di giochi fruibili su PC dagli iscritti a Xbox Game Pass , sia con esclusive First Party che con titoli realizzati dagli sviluppatori indie e dagli editori terzi

, sia con esclusive First Party che con titoli realizzati dagli sviluppatori indie e dagli editori terzi Le applicazioni Xbox su PC saranno ulteriormente migliorate nei prossimi mesi, con interventi che le renderanno più personalizzabili, affidabili e con velocità di download e installazione dei giochi aumentate

saranno ulteriormente migliorate nei prossimi mesi, con interventi che le renderanno più personalizzabili, affidabili e con Dall'1 agosto 2021, la quota del fatturato netto delle vendite di giochi per PC su Microsoft Store trattenuta dagli sviluppatori passerà dal 70% all'88%

Microsoft promette di aprirsi ulteriormente agli sviluppatori di terze parti e ai team indipendenti, consentendo a un numero sempre maggiore di creatori di contenuti di accedere al proprio ecosistema di servizi e funzionalità come Azure Cognitive Services, Bing Maps e Azure AI

Tutti gli sviluppatori di terze parti avranno accesso completo ai tool di sviluppo avanzati DirectX 12 Agility SDK per sfruttare il Ray Tracing e tecnologie come l'upscaling in deep learning, Auto HDR e DirectStorage

Cosa ne pensate della strategia delineata da Matt Booty e della visione del Team Xbox sull'evoluzione del PC Gaming oltre all'impegno su Xbox Series X/S e Xbox Game Pass? Fatecelo sapere con un commento.