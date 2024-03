Microsoft ha fatto centro? I giochi Xbox sono tra i più prenotati su PlayStation 5 in USA - Aggiornata

Aggiornamento: per maggiore chiarezza abbiamo specificato che la top 10 qui citata riguarda solamente il PlayStation Store americano e non quello europeo. Segue la notizia originale.

I giochi Microsoft sembrano andare forte su PlayStation Store USA, in queste ore infatti i giochi Xbox stanno dominando la top 10 dei titoli più preordinati sullo store digitali di Sony. In testa alla classifica troviamo Sea of Thieves di Rare, in uscita il 30 aprile su PS5.

E se il secondo posto è tutto di Stellar Blade (esclusiva PS5 in uscita il 26 aprile) la terza posizione è appannaggio di Grounded di Obsidian, altro gioco pubblicato da Microsoft. In top 10 troviamo poi anche Elden Ring Shadow of the Erdtree, Destiny 2 La Forma Ultima e sopratutto tutte le edizioni di Sea of Thieves.

Idealmente si tratta di un buon segno per Microsoft, che vede i suoi giochi fare capolino nelle classifiche di PlayStation Store, guadagnando posizioni importanti in mezzo a esclusive PlayStation e grandi giochi di terze parti.

Phil Spencer in una recente intervista ha ribadito che l'arrivo di esclusive su altre piattaforme è una delle chiavi di volta per il futuro di Xbox, in questo modo vecchi giochi possono tornare a nuova vita continuando a generare vendite non limitandosi ad una sola piattaforma. E sono tanti i rumor che vorrebbero altri giochi Microsoft in arrivo su PS5, come Senua's Saga Hellblade 2, Starfield e Indiana Jones, al momento però nessuna conferma e questi titoli restano esclusiva console Xbox e PC.

