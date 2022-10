Microsoft sta cercando una hit per Xbox stile Genshin Impact in Cina?

Genshin Impact continua a macinare ottimi numeri a due anni dal lancio, il gioco è disponibile su PC, piattaforme mobile e su console PlayStation, ma non su Xbox, una situazione che sembra piacere poco a Microsoft.

Reuters, Microsoft starebbe facendo scouting tra i team cinesi con l'obiettivo di trovare una produzione simile a Genshin Impact che possa in qualche modo andare a contrastare il gioco e in qualche modo occupare un "buco" della lineup Xbox dovuto proprio all'assenza di Genshin Impact su questa piattaforma.

Oltretutto ricorderete come inizialmente Genshin Impact era stato annunciato anche per Nintendo Switch e Xbox, in seguito questa versione è stata cancellata mentre l'edizione Switch teoricamente è ancora in sviluppo ma in pratica non è ancora uscito e non sappiamo assolutamente nulla suo suo destino.

Di fatto però Xbox è ancora senza Genshin Impact e Microsoft vorrebbe rimediare pubblicando un "Genshin Impact Like" su Xbox e la compagnia si sarebbe già recata in Cina per parlar con vari studi locali per stringere accordi di pubblicazione su Xbox, non necessariamente in esclusiva, e anticipare le mosse della concorrenza.

Nel frattempo, Genshin Impact sarà presto tradotto in italiano, la localizzazione nella nostra lingua è attesa per il mese di dicembre su tutte le piattaforme.