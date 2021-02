Microsoft: la class-action per il drifting del controller Xbox affidata all'arbitrato

Nei mesi scorsi è stata intentata una class-action nei confronti di Microsoft a causa dei problemi di drifting degli analogici del controller Xbox rilevati da diversi giocatori.

Nell'attesa di riuscire a risolvere la bega legale, Microsoft aveva esteso la garanzia dell'Xbox Elite Controller 2 da 90 giorni ad un anno, dal momento che in tanti avevano lamentato il fatto di dover pagare di tasca propria le riparazioni dovute al drifting degli stick analogici, un "guasto noto a Microsoft" secondo gli accusatori. Oggi arriva un nuovo risvolto nella vicenda: la giuria dello Stato di Washington ha accettato la richiesta da parte del colosso di Redmond di risolvere la questione con il metodo dell'arbitrato. In questo modo, il verdetto finale non sarà emesso all'interno di un'aula di tribunale dopo un normale processo giudiziario, ma verrà affidato, appunto, ad uno o più arbitri esterni e imparziali.

La richiesta originale di Microsoft risale a circa un mese fa, ed è stata accolta positivamente poiché, nel momento in cui iniziano ad utilizzare il controller e Xbox Live, ognuno dei querelanti viene legato al contratto di servizio dell'azienda statunitense, che prevede il ricorso all'arbitrato in caso di dispute legali di questo genere. Il giudice ha per questo motivo constatato che i giocatori hanno "ripetutamente accettato" (seppur, probabilmente, in modo non del tutto consapevole) l'eventuale avvio della procedura.