Microsoft: la CMA ha sbagliato a stimare la quota del mercato Cloud per un funzionario UE

Secondo quanto dichiarato da un funzionario della Commissione Europea sulle pagine del Financial Times, la CMA inglese avrebbe sbagliato a stimare la quota di mercato del cloud gaming, sovrastimando l'effettivo impatto dei servizi Microsoft in questo business.

L'antitrust britannico ha dichiarato che Microsoft possiede una quota del mercato del cloud gaming pari al 60-70%, una posizione dunque di vantaggio rispetto ai concorrenti. Tuttavia la CMA ha ottenuto questi dati includendo nel conteggio anche gli abbonamenti a Xbox Game Pass con il piano base, tipo di sottoscrizione che non permette di giocare via cloud e streaming su Xbox.

Secondo il funzionario della Commissione Europea dunque il dato sarebbe falsato, per ottenerne uno più aderente alla realtà, la CMA avrebbe dovuto basarsi sui reali utenti attivi su Microsoft Cloud ottenendo i ricavi del servizio e paragonandoli con quelli dei concorrenti.

Dopo il sì all'acquisizione di Activision Blizzard della Commissione Europea, la CMA ha commentato dichiarando che il mercato del cloud gaming deve restare libero, l'ente britannico per la tutela del mercato non intende tornare sui suoi passi e dunque non cambierà idea riguardo l'acquisizione, bocciata qualche settimana fa generando grande clamore degli analisti finanziari.

Microsoft pubblicherà i giochi Activision su tutte le piattaforme cloud e streaming come richiesto dall'Unione Europea, accordo che la casa di Redmond intende onorare e rispettare, come confermato da Brad Smith in queste ore.