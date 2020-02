Microsoft: dalla collaborazione con il brand Jordan, ecco Xbox One X in Edizione Limitata

Dopo averne anticipato l'iniziativa sui social, Microsoft e Nike confermano la loro collaborazione e mettono in palio un'Edizione Limitata di Xbox One X del brand Jordan ispirato al leggendario giocatore di basket Michael Jordan.

La partnership siglata dalla casa di Redmond e la multinazionale statunitense specializzata in calzature e abbigliamento sportivo darà così modo a un fortunato utente di Twitter di ricevere in regalo una versione speciale di Xbox One X brandizzata Jordan.

Accompagnata da una clip che invitava gli appassionati della console verdecrociata a rimanere in ascolto seguendo i profili social di Microsoft, la nuova campagna promozionale è partite nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio, con un contest a cui partecipare attraverso il retweet del messaggio che mostra l'immagine di Xbox One X in Editione Limitata.

La console messa in palio da Microsoft e Nike presenta una scocca di color rosso fuoco e due controller Xbox One "a tema", con annesso logo del brand Jordan. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno un account Xbox Live: per partecipare al contest, occorre diventare dei follower del portale Twitter di Xbox ed effettuare il retweet del post che trovate a fondo notizia. Il retweet può contenere qualsiasi messaggio personalizzato, purchè sia presente anche il riferimento all'hashtag #Xboxsweepstakes.

