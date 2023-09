Microsoft commenta hardware Playstation 5 e l'aumento del prezzo in alcune mail interne

Da alcune comunicazioni e-mail desegretate dal processo contro la Federal Trade Commission emergono i commenti dei dirigenti Microsoft sull'hardware Playstation 5, nonché le loro reazioni all'aumento di prezzo della console PS5.

In particolare, nell'e-mail leggiamo alcune annotazioni di Liz Hamren, ex capo dell'ingegneria della piattaforma e dell'hardware di Xbox, la quale analizza i punti di forza e di debolezza delle specifiche PS5 di Sony rispetto a Xbox Series X di Microsoft.

Nel documento vengono riepilogati i clock rate di GPU e CPU della PS5 e la Hamren ammette che Sony ha un chiaro vantaggio sulle prestazioni dell'SSD con la PS5, le cui specifiche erano state dettagliate dal responsabile dell'hardware PlayStation, Mark Cerny, giusto due giorni prima che Microsoft annunciasse pubblicamente quelle della propria Xbox Series X.

Successivamente, l'ex dirigente si sofferma brevemente sui 12 teraflop di prestazioni rispetto ai 10 teraflop di Sony e aggiunge che Cerny “ha dedicato quella che sembrava una quantità di tempo esagerata alle innovazioni audio". Gran parte della corrispondenza rimanente, tuttavia, è oscurata.

Inoltre, altri messaggi di posta elettronica, questa volta fra il CFO Tim Stuart e il Capo di Xbox Phil Spencer, rivelano anche la reazione di Microsoft agli aumenti dei prezzi di Playstation 5 dello scorso anno, in cui si evince che il team Xbox lo aveva previsto ed era solo in attesa di una conferma ufficiale per attuare una contromossa.

Nel loop di e-mail sembra emergere, infine, la volontà di Spencer di far rimanere la divisione Gaming di Microsoft incentrata sui giocatori con ogni aumento di prezzo. In una comunicazione con Ami Silverman, all'epoca a capo delle vendite e del marketing di Microsoft, si fa indiretto riferimento alla situazione vendite di Xbox in difetto rispetto a Playstation e alla volontà di non perdere terreno adeguando immediatamente il prezzo di Xbox agli aumenti apportati da Sony, il che potrebbe spiegare perché è trascorso circa un anno prima che Microsoft aumentasse il prezzo di Xbox Series X e Game Pass.