Microsoft compra Activision Blizzard: la reaction e il commento di Fossa e Mottura!

Nel corso della giornata di martedì 18 gennaio 2022, è stata ufficializzata l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft: un evento che fa seguito all'ingresso di Bethesda in casa Xbox e che sembrava di fatto impossibile.

Con questa imponente operazione, il colosso di Redmond ha infatti accolto sotto la sua ala un'enorme varietà di IP e franchise. Tra questi ultimi spicca ovviamente la saga shooter di Call of Duty, storicamente campionessa di incassi su ogni piattaforma. A quest'ultima si aggiungono realtà del calibro di Diablo o World of Warcraft. Più recente, anche Overwatch diviene una produzione a marchio Xbox, esattamente come icone storiche quali Crash Bandicoot. Impossibile inoltre non citare il ramo mobile dell'acquisizione, che porta Microsoft a includere in famiglia persino la sussidiaria King, con il suo Candy Crash.



In pochissimi anni, Microsoft è arrivata a contare ben 32 sussidiarie, dando vita ad un volume produttivo e creativo di proporzioni impressionanti. Quali saranno le conseguenze e le implicazioni di tale processo di espansione? Vi invitiamo ad approfondire l'argomento in compagnia dei nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura, che hanno commentato a caldo l'annuncio ufficiale dell'acquisizione di Activision Blizzard, in diretta dagli studi milanesi di Everyeye. Se vi siete persi la diretta, non temete: l'appuntamento è disponibile in replica, in versione integrale, direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Buona visione!