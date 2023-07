Microsoft compra Activision: cosa succederà a COD su PlayStation? E al Game Pass?

Dopo la vittoria contro la FTC, Microsoft potrebbe finalizzare l'acquisizione di Activision Blizzard entro pochissimi giorni, ma cosa succederà effettivamente quando il publisher diventerà al 100% di proprietà della casa di Redmond?

Call of Duty continuerà ad uscire su PlayStation?

Che fine farà Call of Duty, sparirà da PS4 e PS5? Al momento sappiamo che il prossimo gioco della serie (probabilmente Call of Duty Modern Warfare III) uscirà in autunno e sarà l'ultimo ad avere il marketing in esclusiva su PlayStation, il contratto tra Sony e Activision Blizzard scadrà quest'anno e non è stato rinnovato, inoltre Sony ha rifiutato qualsiasi accordo con Microsoft per Call of Duty.

Nessuno vuole rinunciare a Call of Duty su PlayStation, non lo vuole Jim Ryan, non lo vuole Bobby Kotick e nemmeno Phil Spencer, ad oggi però la realtà dei fatti è che dal prossimo gioco di COD (Call of Duty 2024, per capirsi), Microsoft sarà libera di muoversi come meglio crede, in mancanza di accordi pregressi scaduti e non rinnovati per volere di Sony.

Ogni decisione dunque spetterà a Microsoft, che libera da accordi contrattuali, potrà scegliere se far uscire o meno i prossimi giochi di Call of Duty su PS4 e PS5. E lo stesso vale per altri giochi targati Activision Blizzard in uscita nel prossimo futuro, con ogni decisione che verrà presa caso per caso, come accaduto per i giochi Bethesda.

I giochi Activision Blizzard arriveranno tutti su Game Pass?

Diablo 4 arriverà presto su Xbox Game Pass? Blizzard ha smentito ma è chiaro che in un prossimo futuro molti giochi esistenti di Activision Blizzard arriveranno sul Pass. In un primo momento probabilmente assisteremo al debutto di giochi "legacy", ovvero giochi classici di Call of Duty altri franchise su Xbox Game Pass. Probabilmente non assisteremo all'arrivo di centinaia di giochi in contemporanea, con l'azienda che cercherà di dosare al meglio il vasto catalogo di Activision. In seguito, tutti i giochi Activision Blizzard usciranno al day one anche su Xbox Game Pass.