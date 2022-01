Microsoft compra Activision: 'il più grande affare tech della storia' per gli analisti

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft ha dato un enorme scossone all'industria videoludica in questo inizio 2022. Dopo che nel corso del 2021 la casa di Redmond ha già comprato Bethesda, l'ingresso negli Xbox Game Studios di una delle più grandi compagnie di terze parti ha una portata ancora più clamorosa.

Ricordiamo che Microsoft ha comprato Activision per quasi 70 miliardi di dollari, e gli analisti sottolineano che non si tratta del più grande investimento mai fatto dall'azienda nel corso della sua storia (superiore anche a quello di LinkedIn nel 2016, che costò alla compagnia oltre 26 miliardi di dollari), ma è anche l'acquisto tech più imponente di tutti i tempi, superando il matrimonio Dell-EMC del 2016, che costò in totale 67 miliardi di dollari.

"L'acquisto di Activision per 68.7 miliardi di dollari rappresenta il più grande investimento nella storia di Microsoft, ma porta con sé anche un'attrattiva strategica, in particolare in un settore tecnologico dove Microsoft ha un portfolio di minore portata", spiega l'analista Piper Sandler nei commenti riportati da CNBC, aggiungendo che "il Gaming e l'Advertising sono due segmenti che, combinati, rappresentano un incremento di un trilione di dollari del valore di Microsoft sul lungo termine".

Anche Dan Ives, analista di Wedbush Securities, ha detto la sua sulla questione, sottolineando come Microsoft continui a puntare su investimenti di grande portata laddove altre grandi compagnie quali Google, Facebook, Apple ed Amazon si limitino invece ad acquisizioni più piccole e in mercati minori. "Da una prospettiva regolamentare - dice Ives - Microsoft non è sotto lo stesso livello d'esame delle altre compagnie principali in ambito tech. Fondamentalmente il CEO di Microsoft Satya Nadella ha colto un'opportunità per compiere una grande scommessa di consumo laddove altri, maggiormente sotto controllo regolamentare, non potrebbero procedere con un affare simile".

Sempre Ives, stando a quanto riportato da Investopedia, ha evidenziato come l'acquisizione "spingerà gli affari gaming di Microsoft verso il metaverso videoludico e relativa monetizzazione". Per l'analista Kirk Materne di Evercore ISI, l'ambito gamgin diverrà nei prossimi anni una delle principali fonti di crescita di Microsoft: "L'aggiunta di Activision catapulta al vertice la strategia gaming di Microsoft sia per le infrastrutture cloud che per il supporto alle nuove tecnologie in ambito videoludico".

Noi di Everyeye abbiamo espresso i nostri pensieri sull'acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft, descrivendolo come uno tsunami epocale per il futuro dell'industria videoludica.