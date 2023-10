Microsoft compra Activision: Sony deve rispondere con un'acquisizione, per un analista

Superati tutti gli ostacoli che ha dovuto strenuamente affrontare nel corso degli scorsi mesi, Microsoft ha finalmente ufficializzato l'acquisizione di Activision-Blizzard-King. Stando all'opinione del noto analista Piers Harding-Rolls, Sony potrebbe essere nella situazione di dover rispondere al fuoco.

Harding-Rolls prevede che Sony rimarrà attiva nelle fusioni e acquisizioni e manterrà, al netto del matrimonio tra Xbox e Activision, la sua posizione dominante nel segmento delle home console. "Sony è sicuramente sotto pressione per reagire, anche dopo l'acquisizione di Bungie", afferma. "Mi aspetto ulteriori investimenti e acquisizioni per PlayStation, inclusa una grande che sposterebbe l'ago della bilancia in modo significativo", sono state le sue dichiarazioni in merito durante un'intervista concessa a GamesIndustry.biz.

Coinvolto nella discussione, l'analista Serkan Toto si è detto certo che la strategia futura di Sony continuerà a gravitare attorno ai grandi tripla A da 70 dollari. Tuttavia, Karol Severin di Media Research è convinto che il piano attuale potrebbe non bastare se la compagnia non si dimostrerà in grado di diversificare offerta e servizi: "Sony dispone di uno dei cataloghi di contenuti più impressionanti del pianeta", spiega Severin. "Riunirli in un'offerta di abbonamento, ad esempio, potrebbe rappresentare una solida risposta competitiva agli sforzi multipiattaforma di Xbox. Sarà sempre più difficile competere con Microsoft solo sui giochi. L'unica risposta per Sony sul fronte dei soli giochi sarebbe l'acquisto di qualcosa di veramente grande come Take-Two, ma è improbabile".

In passato si è vociferato dell'acquisizione di Take-Two da parte di Sony, ma non è mai stato dichiarato nulla di ufficiale in merito.